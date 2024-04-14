موسكو تجدد تأكيد دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الجزائر التأكيد على دعم موسكو التام لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الثابت والداعم لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

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وفي 11 أبريل الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء" في الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد" يوم الخميس.

وأكدت أن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بالإجماع.

المصدر: RT