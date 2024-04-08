مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعو لتغيير اسم المنظمة الدولية إذا قبلت عضوية فلسطين الكاملة

عارض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الاثنين، قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية في المنظمة.

ووصف إردان إمكانية انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بأنها "جائزة للهمجية"، وقال إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتعين تسمية مجلس الأمن بـ "مجلس الإرهاب".

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ويعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني -الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وتم تجديده الأسبوع الفائت، والمدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز- إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

ودعت روسيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

المصدر: RT