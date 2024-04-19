الأركان الأوكرانية تطرد ممثلة القيادة الميدانية "الجنوبية" للقوات المسلحة

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عبر قناتها في تيلغرام، بأنه تمت إقالة المتحدثة باسم القيادة الميدانية "الجنوبية" للقوات المسلحة الأوكرانية ناتاليا غومينيوك.

وقالت قيادة الأركان العامة الأوكرانية: "تم اتخاذ قرار بإنهاء انتداب العقيد ناتاليا غومينيوك وسحبها من قوات مجموعة القوات الجنوبية اعتبارا من 19 أبريل 2024. ويجري حاليا اختيار الأخصائي المناسب، والذي سيشغل منصب المتحدث باسم قوات الدفاع الجنوبية".

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يوم الخميس، أفاد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف يورتشيشين، بأن حوالي 150 صحفيا من أوكرانيا والخارج، طالبوا اللجنة البرلمانية المعنية بحرية التعبير، بإقالة غومينيوك بتهمة عرقلة عمل وسائل الإعلام بشكل منهجي.

المصدر: تاس