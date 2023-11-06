مسؤولة: أضرار في البنية التحتية في ميناء أوديسا

أفادت المتحدثة باسم قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، بتضرر البنية التحتية لميناء أوديسا بعد انفجارات الليلة الماضية.

إقرأ المزيد

وقالت في بث قناة "رادا": "هناك إصابات في البنية التحتية لميناء أوديسا، بينها مستودعات ومعدات تحميل خاصة، كما تضررت سيارات محملة بالحبوب".

من جهتها أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات هزت مدينة أوديسا الليلة الماضية، كما تم الإعلان عن إنذار من غارة جوية في أوديسا وضواحيها.

وأمس الأحد كانت هناك تقارير إعلامية أيضال عن وقوع انفجارات في أوديسا. وأعلنت قوات الدفاع الأوكرانية في وقت لاحق عن أضرار لحقت بمنشأة للبنية التحتية.

المصدر: نوفوستي