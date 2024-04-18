باريس تعلق على طرد بوركينا فاسو لـ3 دبلوماسيين فرنسيين

عبرت فرنسا اليوم الخميس عن أسفها للقرار الذي اتخذته بوركينا فاسو بطرد ثلاثة دبلوماسيين وموظفين فرنسيين بسبب "أنشطة تخريبية"، معتبرة أنه لا يستند إلى "أي أساس مشروع".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان اليوم الخميس: إن "قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع".

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسيين الفرنسيين "لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو 3 دبلوماسيين فرنسيين بالسفارة في واغادوغو "أشخاصا غير مرغوب فيهم" بسبب "نشاطات تخريبية" وطلبت منهم مغادرة البلاد.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 بانقلاب كان الثاني خلال ثمانية أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"