زيلنسكي: أوكرانيا لم تعد تملك صواريخ للدفاع عن محطة أساسية لتوليد الكهرباء

قال رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الثلاثاء إن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية تخدم كييف بعد نفاد الصواريخ الدفاعية لدى أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وزعم زيلينسكي في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأميركية أن القوات الروسية دمرت محطة تريبيلسكا عبر استهدافها بـ11 صاروخا، مضيفا "دمرنا السبعة الأولى ودمرت الأربعة المتبقية تريبيلسكا. لماذا؟ لأنه لم يكن لدينا هناك أية صواريخ".

وأضاف "نفدت الصواريخ المتوافرة لدينا للدفاع عن تريبيلسكا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي توجيه ضربة صاروخية واسعة ودقيقة استهدفت المحطات الكهروحرارية ومواقع الوقود والطاقة الأوكرانية، بعد تهديد كييف بضرب بنى صناعة النفط والغاز في روسيا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT + "أ ف ب"