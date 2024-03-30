حملة ترامب تطالب بايدن بالإعتذار من المسيحيين بسبب إعلان مثير للجدل

طالب أركان حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالاعتذار من المسيحيين عن تحديد "يوم المتحولين جنسيا" في يوم عيد الفصح بالذات.

وأصدر مقر حملة ترامب الانتخابية بيانا قال فيه: "ندعو حملة جو بايدن المتداعية والبيت الأبيض إلى الاعتذار لملايين الكاثوليك والمسيحيين في جميع أنحاء أمريكا الذين يعتقدون أن هناك غدا مجالا لاحتفال واحد هو الاحتفال بقيامة المسيح".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكريما لـ"يوم ظهور المتحولين جنسيا" في الولايات المتحدة، إن الأمريكيين المتحولين جنسيا يشكلون روح الأمة الأمريكية.

وأصدر بايدن مرسوما أعلن فيه أن يوم غد سيكون "يوم ظهور المتحولين جنسيا".

المصدر: وكالات