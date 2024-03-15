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قتلى وجرحى جراء إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

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قتلى وجرحى جراء إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)
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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية.

وأشار تلفزيون ABC نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تم تسجيل ثمانية أعاصير مساء الخميس في سبع ولايات مختلفة في البلاد.

وغطى الإعصار شريطا من الولايات المتحدة من شمال شرق تكساس عبر أجزاء من أركنساس، وعبر جزء من ولاية إنديانا وحتى أوهايو مساء الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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ولم يعرف بعد عدد الضحايا الذين هم الآن تحت الأنقاض. حيث لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

المصدر: وكالات

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