رجل أمريكي يحاول اقتحام مبنى الكابيتول حاملا معه مطرقة

أعلنت شرطة الكابيتول، مبنى الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، إلقاء القبض على رجل حاول دخول المبنى حاملا معه مطرقة.

وجاء في بيان صحفي نشر على موقع الشرطة على الإنترنت: "قام فريق من ضباط شرطة الكابيتول بإلقاء القبض بسرعة على رجل يحمل مطرقة كان يحاول دخول مبنى الكابيتول الأمريكي".

وأضاف البيان: "تم فحص الرجل في مركز الزوار عندما كشفت الأشعة السينية عن وجود مطرقة في حقيبته"، كما "حاول الشرطي فتح الحقيبة لكن الرجل قاوم واستخدمت الشرطة مسدسا صاعقا واعتقلوه".

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وأوضحت الشرطة أن "المعتقل يبلغ من العمر 33 عاما من سكان ولاية أوهايو، ووجهت له تهمة الاعتداء على ضابط شرطة".

المصدر: نوفوستي