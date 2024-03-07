سيناتورة أمريكية تسخر من إقامة سياج حول الكابيتول قبل خطاب بايدن السنوي

سخرت النائبة الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، من وضع سياج حول الكابيتول في واشنطن قبل خطاب الرئيس السنوي، مشيرة إلى أن السياج وسط العاصمة أهم من بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت قناة فوكس نيوز أن سياجا قد تم نصبه حول مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية قبل إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه السنوي أمام الكونغرس.

وكتبت غرين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": إدارة الرئيس بايدن تبني سياجا حول مبنى الكابيتول تحت جنح الظلام، وفي المقابل ترفض وبشكل قاطع بناء جدار (على طول الحدود مع المكسيك).

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وأعادت تذكير بايدن بأن الخطاب الرئاسي التقليدي السنوي ينبغي ألا يكون مخصصا للحديث عن روسيا وأوكرانيا وإنما للحديث عن الولايات المتحدة نفسها.

وسيلقي بايدن مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت موسكو) خطابه السنوي أمام الكونغرس، واستبق الخطاب بالإعلان أنه سيتحدث عن “إنجازاته التاريخية” كرئيس للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي