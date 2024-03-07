ترامب: سأقوم بتعليق مباشر على خطاب "بايدن المحتال"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بتعليق مباشر على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "يسعدني أن أبلغكم أننا سنقوم ليلة الغد ببث مباشر للتعليق على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه المحتال جو بايدن"، دون أن يوضح ما هي المنصة التي ستستخدم للبث المباشر.

وأضاف: "سأقوم، في رد سريع، بتصحيح أي وجميع البيانات غير الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود واستخدامه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين، لملاحقة خصمه السياسي، أنا. شيء لم يحدث من قبل في هذا البلد!".

وأشار إلى "أننا فعلنا ذلك مرة من قبل وحققنا نجاحا هائلا - تحطيم جميع الأرقام القياسية. من المهم أن تحصل البلاد على الحقيقة!".

ويأتي إعلان الرئيس السابق في أعقاب "الثلاثاء الكبير" الناجح في محاولته لاستعادة الرئاسة، حيث اكتسح معظم المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وانسحبت منافسته الوحيدة المتبقية، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من السباق للفوز بترشيح الحزب.

المصدر: RT