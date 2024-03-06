"مستعدة لقول الحقيقة حول خوف ترامب من بوتين".. بايدن يعلق على انسحاب هايلي من السباق الرئاسي

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء على انسحاب المرشحة الجمهورية وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من السباق الرئاسي.

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وقال بايدن إن هايلي التي أعلنت انسحابها من السباق الرئاسي على استعداد لقول الحقيقة بأن الرئيس السابق دونالد ترامب "انكمش خوفا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان نشره مكتبه: " الترشح للرئاسة يتطلب الكثير من الشجاعة، وتحديدا عندما تكون عضوا في الحزب الجمهوري حيث لا يجرؤ سوى عدد قليل جدا من الأعضاء على قول الحقيقة حول دونالد ترامب".

وأضاف: "كانت نيكي هايلي مستعدة لقول الحقيقة حول ترامب، وحول الفوضى التي تتبعه أينما ذهب، وعدم قدرته على التمييز بين الخير والشر، وارتعاده خوفا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب بايدن فإن "ترامب قال إنه لا يحتاج إلى أنصار نيكي هايلي وفي ذات الوقت حثهم الأربعاء على دعمه في السباق الانتخابي"، ودعا بايدن أنصار هايلي إلى دعم ترشيحه في الانتخابات.

وأعلنت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي.

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في الخامس من مارس، وهو ما يسمى بـ "يوم الثلاثاء الكبير"، عقدت الانتخابات الأولية (التمهيدية) واجتماعات نشطاء الحزب (التجمعات الحزبية) للجمهوريين في 15 ولاية في الولايات المتحدة.

وتنافس ترامب وهايلي على أصوات المندوبين الذين صوتوا بدورهم لمرشح أو آخر في المؤتمر العام للحزب.

وخسر ترامب أمام هايلي في فيرمونت فقط، لكنه فاز في ألاباما وألاسكا وأركنساس وفيرجينيا وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس ومينيسوتا وماين وأوكلاهوما ونورث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

المصدر: تاس