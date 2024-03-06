بعد "الثلاثاء الكبير".. نيكي هايلي تتجه للانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن نيكي هايلي ستعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء انسحابها من السباق الرئاسي للحزب الجمهوري.

وقال أشخاص مطلعون على خططها للصحيفة الأمريكية إن هايلي ستعلن في خطاب أنها قررت تعليق محاولتها الفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستحدد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وحسب المعلومات فإن حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة والسفيرة الأمريكية السابق إلى الأمم المتحدة ستلقي كلمة موجزة في منطقة تشارلستون حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وجاء قرارها في اليوم التالي ليوم "الثلاثاء الكبير"، عندما فازت في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية فقط من بين 15 ولاية نظمت منافسات الحزب الجمهوري.

وذكرت محطات التلفزيون الأمريكية أن منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب فاز بـ13 ولاية هي ألاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بأنها "رائعة"، مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وحققت هايلي يوم الأحد أول فوز لها بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، وهو كان أول انتصار لها على الرئيس السابق.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في نوفمبر الرئاسية.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + "أ ف ب"