هل تتأثر حظوظ ترامب في الانتخابات الأمريكية بعد تكبده أول خسارة أمام نيكي هيلي في واشنطن؟

حققت نيكي هيلي أول فوز لها بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بواشنطن، في أول انتصار لها على الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحصلت هيلي على 1274 صوتا مقابل 676 صوتا لترامب.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية فوز هيلي بالمعنوي، لأن ترامب قطع شوطا كبيرا حتى الآن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هذا العام.

وحقق ترامب انتصارات في ولايات أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن وكارولينا الجنوبية وميشيغان.

وأشارت صحيفة "FoxNews" إلى أن سلسلة الانتصارات السهلة عززت مكانة الرئيس السابق كمرشح أول في السباق الرئاسي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية: "لقد حقق الناخبون الجمهوريون انتصارات مدوية للرئيس ترامب في الانتخابات التمهيدية، تركيزنا الآن ينصب على جو بايدن والانتخابات العامة."

المصدر: FoxNews