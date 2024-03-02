استطلاع يظهر تفوق ترامب على هايلي في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميسوري

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيهزم منافسته الجمهورية نيكي هايلي خلال الانتخابات الحزبية المنعقدة في ولاية ميسوري الأمريكية.

ووفقا للصحيفة تدور المعركة الآن في ولاية ميسوري بين 51 مندوبا سيختارون بعد ذلك المرشح الرئاسي الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في الـ 15 يوليو في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وأعلنت وكالة "أسويتد برس" فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميسوري اليوم السبت.

وبحسب توقعات وكالة "أسوشيتد برس" سيحصل ترامب على دعم 100% من المندوبين الجمهوريين في ولاية ميسوري خلال الانتخابات المقبلة في الصيف ، وذلك بناء على نتائج اجتماعات الحزب السابقة، في حين ان منافسته هايلي لم تحصل حتى الآن على صوت واحد.

وكان ترامب يتمتع بقوة خاصة في الانتخابات التمهيدية، ما يزيد من تقدم مندوبيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ميسوري وكذلك في مؤتمر للحزب في ميشيغان.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن ترامب هزم هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.

وفي مقابلة مع قناة ABC news، وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال متمسكة بتعهدها بدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري، قالت هايلي: "لا أعتقد أنه الشخص المناسب في الوقت المناسب"، مشددة على أنها لا تعتقد أنه يجب أن يكون رئيسا.

المصدر: وكالات