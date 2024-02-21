 
مباشر

المتحدث باسم حملة ترامب: هايلي ستقبل مؤخرته عندما تنسحب من السباق الرئاسي

أخبار العالم

المتحدث باسم حملة ترامب: هايلي ستقبل مؤخرته عندما تنسحب من السباق الرئاسي
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0qz

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، أن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي "ستقبل مؤخرة" الرئيس السابق عندما "تنسحب من السباق الرئاسي".

وألقت هايلي خطابا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه أنها لن تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، على الرغم من الشكوك بشأن احتمالات فوزها على ترامب بترشيح الحزب.

وقالت هايلي إنها ستبقى في السباق، بغض النظر عن أدائها في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا والمقرر يوم السبت، مضيفة: "لا أشعر بالحاجة إلى تقبيل الخاتم (أي إظهار الولاء لشخص ما في موقع السلطة) وليس لدي أي خوف من انتقام ترامب. أنا لا أبحث عن أي شيء منه".

ورد تشيونغ قائلا إن هايلي ستدعم ترامب على الأرجح عندما يحين الوقت. وكتب على منصة X: "سوف تنزل لتقبيل مؤخرته عندما تستقيل، كما تفعل دائما".

المصدر: The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا