المتحدث باسم حملة ترامب: هايلي ستقبل مؤخرته عندما تنسحب من السباق الرئاسي

قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، أن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي "ستقبل مؤخرة" الرئيس السابق عندما "تنسحب من السباق الرئاسي".

وألقت هايلي خطابا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه أنها لن تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، على الرغم من الشكوك بشأن احتمالات فوزها على ترامب بترشيح الحزب.

وقالت هايلي إنها ستبقى في السباق، بغض النظر عن أدائها في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا والمقرر يوم السبت، مضيفة: "لا أشعر بالحاجة إلى تقبيل الخاتم (أي إظهار الولاء لشخص ما في موقع السلطة) وليس لدي أي خوف من انتقام ترامب. أنا لا أبحث عن أي شيء منه".

ورد تشيونغ قائلا إن هايلي ستدعم ترامب على الأرجح عندما يحين الوقت. وكتب على منصة X: "سوف تنزل لتقبيل مؤخرته عندما تستقيل، كما تفعل دائما".

She's going to drop down to kiss ass when she quits, like she always does. https://t.co/VwcaXEkF7V — Steven Cheung (@TheStevenCheung) February 20, 2024

المصدر: The Hill