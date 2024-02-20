هايلي منتقدة ترامب: لا يستطيع نسيان شياطين ماضيه ويزداد اختلالا يوما بعد يوم!

انتقدت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، الرئيس السابق دونالد ترامب قائلة إنه "يزداد اختلالا" يوما بعد يوم.

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وقالت هايلي قبل أيام من الانتخابات التمهيدية التي ستجرى السبت المقبل في معقلها في كارولاينا الجنوبية، إن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".

وأضافت أمام مناصريها "إنه مشتت تماما، وكل شيء يتمحور حوله فهو مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

ووفقا لهايلي "من غير الطبيعي إنفاق 50 مليون دولار في حملة تبرعات على قضايا شخصية أمام المحاكم"، في إشارة إلى متاعب ترامب القضائية.

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وتابعت": "كما أنه من غير الطبيعي تهديد أناس يدعمون خصمك، ومن غير الطبيعي أن تدعو روسيا لغزو بلدان منضوية في حلف "الناتو"، تعليقا منها على تصريحات ترامب الأخيرة حول الانسحاب من الحلف وأنه سيشجع روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن قادة حلف "الناتو" بمن فيهم ألمانيا يبحثون إمكانية استمرار الحلف في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: أ ف ب