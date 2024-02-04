"نيويورك تايمز": قادة "الناتو" يبحثون مستقبل الحلف في حال فوز ترامب في الانتخابات المقبلة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن قادة حلف "الناتو" بمن فيهم ألمانيا يبحثون إمكانية استمرار الحلف في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ووفقا للصحيفة تأتي هذه المخاوف في ظل تهديد ترامب المستمر بسحب الولايات المتحدة من الحلف حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن دول الناتو تناقش بشكل غير رسمي آفاق الحلف في عهد ترامب، معربين عن قلقهم بشأن ما سيحدث إذا "لم تحتل الولايات المتحدة موقعا مركزيا" في الحلف.

وأضافت الصحيفة أنه في الدوائر الحكومية الألمانية انتشرت فكرة مفادها أن انهيار "الناتو" سيكون "أفضل نتيجة استراتيجية" تحققها روسيا في ظل الازمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يعتقد بأن "الناتو" سيساعد الولايات المتحدة في حال تعرضها لهجوم، كما نقلت "بوليتيكو" عنه قوله إن "الناتو مات" وإن الولايات المتحدة ستنسحب من الحلف.

المصدر: تاس + نيويورك تايمز