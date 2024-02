"أناني ويسترضي خصومه".. بولتون يرسم مستقبل الولايات المتحدة في عهد ترامب القادم

هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "أناني للغاية"، ويعاقب خصومه الشخصيين ويسترضي خصومه في روسيا والصين.

وفي طبعة جديدة من مذكراته "The Room Where It Happened"، أضاف تحديثا اتهم فيه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة بأنه "ليست لديه فلسفة سياسية أو رؤية سياسية متماسكة"، محذرا من أنه "في حال إعادة انتخابه، يمكن أن يغادر ترامب حلف الناتو، ويحد من الدعم لأوكرانيا، ويشجع الصين على محاصرة تايوان، والسعي إلى الانعزالية بشكل عام".

وكتب بولتون في المقدمة الجديدة للكتاب: "ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيسا. إذا كانت سنواته الأربع الأولى سيئة، فإن السنوات الأربع الثانية ستكون أسوأ". ورسم صورة قاتمة للولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

ورأى أن "ترامب لا يهتم حقاً إلا بالانتقام من نفسه، وسيستهلك ذلك الكثير من فترة ولايته الثانية. هو يهتم بشكل شبه حصري بمصالحه الخاصة"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق قد يرغب في أن يكون محاطاً بمن يهتم بتنفيذ أوامره.

وأفاد بولتون بأن عدم قدرة ترامب على الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور الأمريكي يعني أن "القيود السياسية المحيطة به خاسرة للغاية"، لافتا إلى أن ترامب يشعر بوجود "فيروس انعزالي" يتفشى في الحزب الجمهوري، وأنه "لم يكن انحراف ترامب في أي مجال أكثر تدميرا مما كان عليه في الأمن القومي".

وحذر من أن ترامب يمكن أن ينسحب من "الناتو"، في احتمال يرجح أن يرضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه "يكاد يكون من المحتم أن تكون سياسة ترامب بشأن أوكرانيا في فترة ولايته الثانية لصالح موسكو".

واعتبر بولتون أن تايوان وغيرها من الدول المحيطة بالصين "تواجه خطرا حقيقيا في ولاية ترامب الثانية"، مما يشير إلى أن مخاطر قيام الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ بخلق أزمة بشأن تايوان سوف ترتفع. وكتب: "إنها منافسة متقاربة بين بوتين وشي جين بينغ، من سيكون الأسعد برؤية ترامب يعود إلى منصبه".

المصدر: "رويترز"