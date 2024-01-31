شولتس يحذر: نتائج الانتخابات الأمريكية يمكن أن تجعل العالم أكثر صعوبة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مناقشة برلمانية حول اعتماد ميزانية 2024، إن العالم قد يصبح "أكثر تعقيدا" نتيجة الانتخابات الأمريكية، لذا يجب أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى.

وأضاف: "إذا أصبح العالم أكثر صعوبة، على سبيل المثال بسبب النتيجة المحتملة للانتخابات الأمريكية، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يصبح أقوى، ويجب على فرنسا وألمانيا أن تتولى هذه المهمة لجعل ذلك ممكنا حقا".

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وأكد المستشار أنه على اتصال دائم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى تتمكن الدولتنان من الرد بشكل مناسب على التحديات الحالية.

في وقت سابق، لم يُسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كولورادو وماين. وبررت المحكمة في كولورادو، منعه من المشاركة في الانتخابات التمهيدية، والتي سيختار بعدها الجمهوريون مرشحهم الرئاسي في عام 2024، تورطه المزعوم في "التمرد" - اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لتعطيل موافقة الكونغرس على الفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ذلك الحين.

من جانبها، رجحت وكالة "فرانس برس" أن تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام تكرارا للمواجهة بين دونالد ترامب وجو بايدن بعد فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامبشر.

وقبل ذلك علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشاير، مشيرا إلى أنه بات من الواضح" بأنه سيواجه ترامب في نوفمبر، معتبرا أن الديمقراطية والاقتصاد الأمريكيين "على المحك".

المصدر: نوفوستي