نيكي هايلي تعلن انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلنت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي.

ونقلت فوكس نيوز عن هايلي من تشارلستون بولاية ساوث كارولينا قولها: لقد حان الوقت لوقف الحملة، لست نادمة، رغم أنني لن أترشح بعد الآن، إلا أنني لن أتوقف عن الحديث عما أؤمن به".

انسحاب هايلي من السباق يجعل ترامب مرشحا رئيسيا عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية. وقالت هايلي، "الآن سيتعين على دونالد ترامب العمل لكسب أصوات أولئك الذين لم يدعموه.

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ولم تطالب هايلي ناخبيها بدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقالت في خطابها المتلفز: في المحصلة، سيصبح دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري الرئيسي في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو. أهنئه وأتمنى له كل التوفيق. لقد كنت دوما عضوا محافظا في الحزب الجمهوري، وكنت دوما أدعم مرشحي الحزب. ولكن في هذه القضية، كما في كثير من القضايا الأخرى، يمكن الاسترشاد بنصائح مارغريت تاتشر التي قالت: "لا تتبع الحشد أبدا. اتخذ قراراتك بنفسك دائما.

في الخامس من مارس، وهو ما يسمى بـ "يوم الثلاثاء الكبير"، عقدت الانتخابات الأولية (التمهيدية) واجتماعات نشطاء الحزب (التجمعات الحزبية) للجمهوريين في 15 ولاية في الولايات المتحدة.

وتنافس ترامب وهايلي على أصوات المندوبين الذين صوتوا بدورهم لمرشح أو آخر في المؤتمر العام للحزب.

وخسر ترامب أمام هايلي في فيرمونت فقط، لكنه فاز في ألاباما وألاسكا وأركنساس وفيرجينيا وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس ومينيسوتا وماين وأوكلاهوما ونورث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

المصدر: تاس