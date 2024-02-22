لليوم السادس على التوالي.. باكستان تحجب منصة "إكس"

حجبت جهات تنظيم الإعلام في باكستان اليوم الخميس، منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حيث عانى المستخدمون في جميع أنحاء البلاد من انقطاع تام وإغلاق جزئي أو كامل لليوم السادس.

وطالب نشطاء حقوق الإنسان باستعادة خدمات الإنترنت والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل، كما حثت واشنطن باكستان على رفع القيود المفروضة على منصة "إكس".

ولم يصدر تعليق من هيئة الاتصالات الباكستانية على انقطاع الخدمة.

وانقطعت الخدمة لأول مرة خلال نهاية الأسبوع عندما أعلن الحزب السياسي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق السجين عمران خان عن احتجاجات ضد ما يقول إنها "انتخابات برلمانية مزورة جرت في الثامن من فبراير".

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الأربعاء عن قلقه في بيان للصحفيين بشأن انقطاع الخدمة في باكستان وقال: "نواصل دعوة باكستان إلى احترام حرية التعبير واستعادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تم تقييدها ومن بينها منصة "تويتر"، المعروفة الآن باسم "إكس".

وأضاف "واصلنا وسوف نواصل التأكيد على أهمية احترام هذه الحريات الأساسية خلال اتصالاتنا مع المسؤولين الباكستانيين".

المصدر: أسوشيتد برس