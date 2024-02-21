بينها الولايات المتحدة و15 دولة عربية.. تعرف على الدول المشاركة في ألعاب المستقبل بقازان (فيديو)

افتتحت مساء اليوم الأربعاء دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بمشاركة رياضيين يمثلون 107 دول.

وجاءت روسيا المضيفة والولايات المتحدة وألمانيا إضافة إلى 15 دولة عربية بينها مصر وسوريا واليمن وفلسطين ضمن أبرز الدول المشاركة في الدورة.

⚡️Соединённые Штаты Америки приехали на "Игры будущего" в Казань pic.twitter.com/MTDNsEKEgM — Berliner 24 (@RuBerlin8) February 21, 2024

⚡️Германия также является участником "Игр будущего" pic.twitter.com/5Kg2dWbkvJ — Berliner 24 (@RuBerlin8) February 21, 2024

وهنا القائمة الكاملة للدول المشاركة في دورة ألعاب المستقبل في قازان:

⚡️Франция и Финляндия также являются участниками "Игр будущего" pic.twitter.com/IFUsGvvYeR — Berliner 24 (@RuBerlin8) February 21, 2024

روسيا- أستراليا - النمسا - أذربيجان- الجزائر - أنغولا- الأرجنتين - أرمينيا - البحرين - بيلاروسيا - بلجيكا - بنين - بلغاريا - بوليفيا - البوسنة والهرسك - بوتسوانا - البرازيل - بريطانيا العظمى - هنغاريا - فنزويلا - فيتنام - هايتي - غيانا - غانا - غواتيمالا - ألمانيا - هندوراس - اليونان -جورجيا - الدنمارك - مصر - زامبيا - زيمبابوي - الهند - إندونيسيا - الأردن - العراق - إيران - إسبانيا - إيطاليا - اليمن - كازاخستان - كمبوديا - الكاميرون - كندا - قبرص - قيرغيزستان - الصين - كولومبيا - جمهورية الكونغو - جمهورية كوريا - كوت ديفوار - كوبا - الكويت - جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية - لاتفيا - لبنان - موريتانيا- مدغشقر - ماليزيا - مالي - المكسيك - جمهورية - مولدوفا - منغوليا - ميانمار - ناميبيا - نيجيريا - هولندا - نيوزيلندا - الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عمان - باكستان - فلسطين - باراغواي- بيرو - البرتغال - رواندا - رومانيا - المملكة العربية السعودية - مقدونيا الشمالية - صربيا

- سنغافورة - الجمهورية العربية السورية -سلوفاكيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - طاجيكستان - تايلاند - تنزانيا - تونس - تركمانستان - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - أوروغواي - الفلبينين - فنلندا - فرنسا - كرواتيا- إفريقيا الوسطى - الجبل الأسود - التشيك - تشيلي - الاكوادور - إستونيا - إثيوبيا - جنوب إفريقيا.

وتستمر فعاليات ألعاب المستقبل في قازان حتى الثالث من مارس المقبل، حيث تجمع الألعاب بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية، وتشهد الدورة مشاركة حوالي ألفي شخص في 21 تخصصا مبتكرا.

المصدر: championat