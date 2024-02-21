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افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2024 في قازان (فيديو)

الرياضة

افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2024 في قازان (فيديو)
Sputnik
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أقيم مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان حفل الافتتاح.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن روسيا كانت وستبقى إحدى القوى الرياضية الرائدة في العالم.

وأكد الرئيس الروسي أن دورة "ألعاب المستقبل هي هديتنا إلى العائلة الرياضية العالمية".

وجاء حفل الافتتاح لدورة ألعاب المستقبل عبارة عن عرض فيجيتال "رحلة إلى المستقبل" باستخدام الوهم ثلاثي الأبعاد وجسد قصة سفر عبر الزمن للاعبين الشباب الذين يجدون أنفسهم، جنبا إلى جنب مع صورهم الرمزية "التوأم" في روسيا المستقبل.

أما تميمة ألعاب المستقبل فكانت عبارة عن طائر النار الذي يرمز إلى الانسجام بين الجسد والعقل وهو تجسيد للطاقة التي تتكون من كلمات ورموز تتدفق ديناميكيا بلغات مختلفة.

وتم خلال حفل افتتاح ألعاب المستقبل تقديم الدول المشاركة في الحدث.

وستقام هذه الألعاب في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

وسيتنافس حوالي ألفي شخص من 107 دول في جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وتنقسم المنافسات إلى خمسة "تحديات": الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.

وتجمع "الألعاب" بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها الرقمية: كرة القدم التقليدية، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السرعة، والتزلج، وركوب الدراجات الافتراضية.

وتتضمن منافسات "التكتيكات" ألعاب إطلاق النار الإلكترونية والمسابقات في ساحة علامة الليزر.

وتتميز منافسات "الإستراتيجية" بساحات المعارك الشهيرة من ألعاب MOBA وWorld of Tanks، بالإضافة إلى اختبارات التحمل.

وستتطلب من المشاركين السرعة لإكمال الألعاب القديمة في أسرع وقت ممكن ثم التنافس في التحديات البدنية.

أما منافسات "التكنولوجيا" فهي عبارة عن مسابقات الطائرات بدون طيار والروبوتات التي سيتم التحكم فيها من قبل المشاركين، ومحاكي الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، والمعارك الإلكترونية، والبرمجة الرياضية.

المصدر: وكالات

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