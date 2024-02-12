باريس تزعم كشف "شبكة دعاية تستهدف أوروبا والولايات المتحدة"

زعمت مصادر دبلوماسية أن فرنسا كشفت عن شبكة "منظمة ومنسقة من الدعاية الروسية" موجهة ضد دول أوروبية والولايات المتحدة.

وادعت الهيئة الفرنسية لمكافحة التدخل الرقمي الأجنبي، في تقرير لها أن الشبكة تتضمن ما لا يقل عن "193 موقعا إلكترونيا"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "لا تنتج أي محتوى مبتكر بل تنقل بشكل مكثف منشورات صادرة بمعظمها من حسابات على المواقع الاجتماعية لأطراف روس أو موالين لروسيا ووكالات أنباء روسية ومواقع رسمية لمؤسسات أو أطراف محليين".

إقرأ المزيد

يذكر أن الاتحاد الأوروبي في 29 يناير، قام بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضمن النظام العالمي "لانتهاكات حقوق الإنسان" وفرض قيودا بشكل خاص على "رابطة الإنترنت الآمن" ورئيستها يكاترينا ميزولينا.

وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بروكسل وصلت للحضيض في سياستها المناهضة لروسيا بإدراج رابطة الإنترنت الآمن في قائمة العقوبات بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان".

وجاء في تعليق زاخاروفا الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك سوى استنتاج واحدة من قرار الاتحاد الأوروبي.. فمن خلال إدراج منظمة تحمي حقوق أطفالنا، في قائمة العقوبات بتهمة (انتهاك حقوق الإنسان)، تكون بروكسل قد وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، الغرب "بإمبراطورية الأكاذيب" قائلا: "لقد دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي، هذه إمبراطورية الأكاذيب، التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا".

المصدر: أ ف ب+RT