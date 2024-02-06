إلغاء 400 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2.5 ألف رحلة بسبب العواصف في كاليفورنيا

أعلنت قناة "سي إن إن" إلغاء أكثر من 425 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2525 رحلة أخرى من مطارات ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي ضربت الولاية الليلة الماضية.

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وأضافت أنه تم تسجيل أكبر عدد من الرحلات الجوية الملغاة (أكثر من 255) في مطار سان فرانسيسكو الدولي، في حين حدث معظم أحوال تأخير الرحلات (أكثر من 1100) في مطار لوس أنجلوس الدولي.

من جهتها كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد أثناء مكالمة هاتفية مع عمدة لوس أنجلوس كارين باس بتقديم كل المساعدات الممكنة لإزالة عواقب العاصفة.

ويوم أمس الاثنين أفادت الصحيفة نفسها بمقتل 3 أشخاص بسبب سقوط الأشجار أثناء العاصفة، مشيرة إلى أن يوم الأحد الماضي أصبح اليوم العاشر الأكثر رطوبة في تاريخ لوس أنجلوس.

المصدر: نوفوستي