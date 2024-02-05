روسيا: لن ننسحب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسنعيد لها استقلاليتها

أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن روسيا لا تنوي الانسحاب من المنظمة، بل تسعى لجعلها مستقلة عن طموحات الأطلسي السياسية.

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وأضاف أن بقاء روسيا سيفيد بمنع تحولها النهائي إلى أداة "لتعزيز الطموحات السياسية للأوروبيين الأطلسيين".

وقال: "سنسعى لاستعادة المنظمة صفتها المستقلة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل بين جميع الدول الأعضاء واتخاذ القرارات بالإجماع".

كما أكد أن بقاء روسيا في المنظمة سيخدم تقديم المساعدة الحقيقية لحلفائها على صعيد التنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيلة، ومكافحة الإرهاب الكيميائي ومعالجة غير ذلك من قضايا.

المصدر: نوفوستي