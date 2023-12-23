زاخاروفا: روسيا لن تموّل مجموعة واشنطن في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تشارك في تمويل مجموعة فرضتها واشنطن وأتباعها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكلفتها بالتحقيق لصالح الغرب.

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وقالت زاخاروفا إن المساهمة في ميزانية المنظمة التزام على كل دولة عضو فيها.

وأضافت: "روسيا وشركاؤها ستواصل حجب جزء من مساهمتها في تمويل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد أن فرضت واشنطن وأتباعها مجموعة تحقيق غير شرعية تجري تحريات باطلة تخدم الغرب الجماعي".

وأضافت أنه رغم عدم إعادة انتخاب روسيا لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة في نوفمبر الماضي، إلا أن موسكو تنوي بالتعاون مع حلفائها وشركائها مواصلة لعب دورها الفعال في إطار المنظمة، بما يعيد هيبة المنظمة ويحفاظ على اتفاقية حظر الأسحة الكيميائية.

المصدر: نوفوستي