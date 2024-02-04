مصر تحقق إنجازا علميا جديدا وتدخل عالم أبحاث كورونا الطويلة الأمد

حققت مصر إنجازا علميا جديدا حيث تمكنت من دخول عالم أبحاث كورونا الطويلة الأمد وقدمت للعالم ولأول مرة الأساس العلمي لاستخدام دواء آمن لعلاج طنين الأذن.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 750 مليون إنسان حول العالم يعانون من نتائج هذا المرض ولا يتوافر له علاج معتمد، كما يعاني أكثر من 65 مليون إنسان حول العالم من متلازمة كورونا الطويلة الأمد والتي ليس لها علاج معتمد حتى الآن.

وأفاد مراسلنا بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري أتاحا البحث الذي قدمه الدكتور مينا ثابت قلينى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا وأمنا إمكانية الاطلاع عليه بالمجان لكل دول العالم، وذلك ضمن اتفاقية تدعم النشر العلمي للباحثين المصريين في الدوريات الدولية المُحكمة لمؤسسة Springer Nature العلمية العريقة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم