الأمن المغربي يلقي القبض على مواطن من أصول جزائرية مطلوب لدى القضاء الفرنسي

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 عاما، صادراً بحقه أمر إلقاء قبض دولي عن السلطات القضائية الفرنسية.‎

وقال مصدر أمني لوكالة "هسبريس" إن عناصر الأمن الوطني نفذوا عملية إلقاء القبض بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأشار المصدر إلى أن "عملية مراجعة معلومات المواطن الأجنبي الموقوف في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، أظهرت أنه مطلوب على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.

وأضاف المصدر ذاته أن "المواطن الأجنبي الموقوف يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية نفذت عملية سطو عام 2018، طالت ثلاث لوحات فنية ذات قيمة مالية كبيرة، واحدة من بينها تعود لرسام فرنسي مشهور".

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء "الوضع تحت الحراسة النظرية" في انتظار إحالته إلى النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب إنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة التسليم.

المصدر: هسبريس