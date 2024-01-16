رجل الأعمال الروسي ديريباسكا: انتخاب ترامب لن يصنع المعجزات

قال رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا إن الحزب الديمقراطي الأمريكي يلعب "بطاقة الخوف" بين الناخبين بشأن عودة ترامب للرئاسة، لكن لا ينبغي لروسيا أن تأخذ هذا الاحتمال في الاعتبار.

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جاء ذلك وفق ما نشره ديريباسكا بقناته على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب إن على روسيا أن تحل مشكلاتها بنفسها، وألا تأخذ احتمال عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في الاعتبار على الإطلاق، وتابع: "في السابق كان الحزب الديمقراطي يلعب بورقة (التهديد الأحمر)، الآن يلعب بورقته الرئيسية، ورقة الخوف، فيما يقترب ترامب الآن من الانتخابات، وقد حقق اليوم فوزه الأول في ولاية أيوا".

ولفت ديريباسكا إلى أن هناك من ينتظرون وصول ترامب إلى السلطة مثلما ينتظر الأطفال العام الجديد، وهذا هو صميم العبث. لسوء الحظ سيتعين علينا حل مشكلاتنا بأنفسنا، وعبثا نؤجل حلها عاما آخر".

ويتطابق رأي ديريباسكا مع رأي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال، في مقابلة مع وكالة "نوفوسي" إن روسيا "لا تهتم بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، مشددا على أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه مع وجود الجمهوريين في السلطة يمكن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن المرشح الجمهوري، الذي يمكن أن يكون الرئيس السابق للدولة، دونالد ترامب، قادر تماما على الفوز مرة أخرى. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن أبريل الماضي عن نيته الترشح لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: تليغرام