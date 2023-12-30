اليونان.. وزارة الصحة تحقق في فضيحة "حفل" عيد الميلاد بممر مستشفى بالعاصمة (فيديو)

تسببت احتفالات طاقم مشفى "الصليب الأحمر" في العاصمة اليونانية أثينا بفضيحة بعد ظهور فيديو لرقص في ممر المشفى على أنغام الموسيقى بالتزامن مع نقل أحد المرضى على نقالة عبر الممر نفسه.

وكان أطباء وبعض الطواقم الطبية يحيون حفلة عيد الميلاد في مستشفى "إريثروس ستافروس" (الصليب الأحمر)، وعلى إثر ذلك أمرت وزارة الصحة بإجراء تحقيق بحسب ما كتبه موقع news247.gr.

وتعود هذه الاحتفالات إلى 20 ديسمبر الجاري، إلا أن تحرك الوزارة تأخر حتى مساء يوم 29 الشهر نفسه، وذلك بعد أن نشر النائب عن حزب "سيريزا" المعارض، بافلوس بولاكيس، مقطع فيديو في حسابه على موقع "إكس".

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وقال النائب المعارض وهو طبيب وكان النائب الأول لوزير الصحة في حكومة سيريزا لمدة 4 سنوات: "إنها إهانة بالمطلق. في يوم عمل بمستشفى إريثروس ستافروس، كان هناك حفل مع عزف لآلات موسيقية في الممر المركزي، بالتزامن مع حمل نقالة!!! <…> كان ينبغي أن يحدث هذا معي كوزير".

وأضاف: "رد الفعل الغاضب - وهذا أمر صحيح - كان بسبب اللقطات من المستشفى لحفلة أقيمت قبل أيام قليلة من عيد الميلاد وأثناء العمل والخدمة".

بدورهم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك بافلوس بولاكيس، مقطع الفيديو.

وبحسب بيان وزارة الصحة، وبأمر من الوزير مايكل خريسوخويديس، سيتم إجراء مراجعة تأديبية ضد رئيس المستشفى لانتهاكه قانون وضع المسؤولين الإداريين والموظفين.

من جهته، نفى "الصليب الأحمر اليوناني" أي علاقة له بهذا المستشفى.

المصدر: نوفوستي