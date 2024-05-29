نائبة مندوب روسيا حول "مجزرة" رفح: نطالب إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني

قالت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدعو إسرائيل إلى الكف عن ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأضافت في كلمتها: "ندين أيضا الغارة الجوية على مخيم النازحين في رفح وندعو القدس الغربية إلى وضع حد لجرائم الحرب هذه ضد الشعب الفلسطيني"، كما طالبت تل أبيب "بالامتثال الصارم للأحكام القانون الدولي الإنساني".

وأكدت أن تدبير الهجمات على الموظفين التابعين للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على الأرض أمر غير مقبول.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مساء الأحد الماضي مخيما للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، ما اسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات.

كذلك تستهدف القوات الإسرائيلية المرافق والمنشآت المدنية بما في ذلك مقرات عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس.

وقد أثار استهداف إسرائيل لمخيم النازحين في رفح إدانات دولية، كما وصف عدد من العواصم والمنظمات الدولية ما حدث بأن أقل ما يقال فيه أنه مأساة.

المصدر: تاس