للمرة الأولى في تاريخها.. أوكرانيا تحيي عيد الميلاد وفق التقويم الغربي

أحيت أوكرانيا الليلة الماضية عيد الميلاد على التقويم الغربي للمرة الأولى بتاريخها، في إطار ممارسات نظام كييف للتخلي عن كل ما هو روسي.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد مساء الأحد: "نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة".

وكان زيلينسكي قد صادق على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.

وجاء في مذكرة مرفقة بنص القانون الذي أقره برلمان نظام كييف: "أخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير".

وأشارت المذكرة إلى "رغبة كل مواطن أوكراني بالعيش حسب تقاليده وأعياده".

ويندرج نقل موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتنأى بنفسها عن موسكو.

واختارت الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية أيضا إقامة قداس عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

لكن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة تاريخيا بروسيا ما زالت تحافظ على تاريخ عيد الميلاد في 7 يناير.

وعلى مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا حظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.

كما فرضت سلطات كييف عقوبات على رجال الدين فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الكنائس والأديرة "لمكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية تحتفل بعيد الميلاد في الـ7 من يناير على التقويم الشرقي.

المصدر: أ ف ب، RT