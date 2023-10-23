رئيس الوزراء الياباني: طوكيو ستواصل السير نحو إبرام معاهدة سلام مع موسكو

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان الياباني، إن حكومته ستواصل مسارها نحو حل المشكلة الإقليمية.

وشدد على نية حكومته مواصلة العمل لإبرام معاهدة سلام مع روسيا، على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات اليابانية -الروسية.

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وأضاف كيشيدا: "العلاقات اليابانية -الروسية في حالة صعبة، لكننا سنواصل سياستنا الرامية إلى حل المشكلة الإقليمية وتوقيع معاهدة سلام".

وخلال كلمته، انتقد رئيس الحكومة اليابانية، مرة أخرى تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وتجري موسكو وطوكيو مفاوضات منذ منتصف القرن الماضي، للتوصل إلى اتفاق سلام بعد الحرب العالمية الثانية.

وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي الخلافات حول تبعية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل. وبعد انتهاء الحرب، تم ضم الأرخبيل بأكمله إلى الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تتنازع على ملكية إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ومجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة.

من جانبها، تؤكد روسيا سيادتها على هذه الجزر، التي تتمتع بالإطار القانوني الدولي المناسب، وهو أمر لا يمكن التشكيك فيه.

وفي مارس 2022، أعلنت الخارجية الروسية، عن وقف المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام بسبب فرض اليابان قيودا أحادية على روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس