رئيس الوزراء الياباني: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان الياباني، عن ثقته في أن حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت.

وقال: "تحدث تغييرات كبيرة في العصر الجديد. الدبلوماسية ومنظومة الأمن ​​تمران بتغييرات كبيرة، وتظهر في جميع أنحاء العالم النزاعات والأوضاع الحرجة، ويخص ذلك في المقام الأول الغزو الروسي لأوكرانيا والوضع بين إسرائيل وفلسطين".

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كما أعرب كيشيدا، عن ثقته في أن الوضع الأمني ​​حول اليابان أصبح الآن أكثر صعوبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكمثال على ذلك ذكر برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية.

وقال كيشيدا كذلك إن اليابان تخطط لإنفاق 43 تريليون ين (حوالي 296 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف رئيس الحكومة اليابانية أن بلاده ستواصل تعزيز وتطوير التحالف الياباني- الأمريكي، فضلا عن زيادة فعالية العمليات المشتركة للقوات اليابانية مع الولايات المتحدة.

المصدر: تاس