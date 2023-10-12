بوغدانوف يبحث مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوضع في غزة

شدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بمحادثة هاتفية مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية حسين الشيخ، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "بحث بوغدانوف خلال مكالمة هاتفية مع مع وزيرالشؤون المدنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الوضع الكارثي في القطاع بالتفصيل، كما تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية (وقف فوري لإطلاق النار)، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى سكان القطاع وضرورة استئناف إمدادات المياه والكهرباء".

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وندد البيان بالقصف العشوائي الذي يؤدي إلى مقتل المدنيين.

كما لفت البيان إلى أنه لا يمكن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة "دون حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف".

المصدر: تاس، نوفوستي