إسرائيل في حصيلة جديدة: 300 قتيل ونحو 1590 جريحا وعدد مجهول من الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن الحصيلة الجديدة لعدد القتلى والجرحى بعد قرابة 24 ساعة على انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

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وقالت قناة "INEWS24"، إن عدد القتلى وصل إلى 300 فيما عدد الجرحى تجاوز 1590، متحدثة عن عشرات الأسرى الذين تم نقلهم إلى قطاع غزة.

وذكرت خدمة الطوارئ والإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في بيان أن طواقمها "قدمت منذ ساعات صباح السبت الرعاية الطبية لمئات المصابين وأعلنت مقتل 300 شخص، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 1590 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتحدثت القناة عن وجود "حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم"، في إشارة الى بلدتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر من أكثر من 16 عاما.

وتتكتم السلطات والإعلام الإسرائيلي عادة على أرقام القتلى والجرحى، وبالتالي من الممكن أن تكون الأعداد المعلنة في وسائل الإعلام غير دقيقة.

كذلك فإن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس غير معلوم حتى اللحظة، حيث أن الحركة تجنبت الإفصاح عن الرقم كذلك السلطات الإسرائيلية، لكن مصادر إعلامية في إسرائيل أفادت أمس بأسر 35 إسرائيليا على الأقل بينهم جنود وضباط من رتب عالية ومستوطنون.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، مئات المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وخلف مئات القتلى والجرحى.

وعلى أثر الهجوم أعلن الجيش الإسرائيلي السبت إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الجيش عن حالة "تأهب للحرب"، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها"، وفق تعبيره.

المصدر: إسرائيل 24 + RT