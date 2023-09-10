البيت الأبيض: واشنطن تحاول إقناع شركاء روسيا بوجود بدائل "مربحة" للعلاقات مع موسكو

قال جوناثان فاينر، النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن إدارة بلاده تحاول إقناع شركاء روسيا القدامى، بما في ذلك فيتنام، بوجود بدائل مربحة للعلاقات مع موسكو.

وأضاف فاينر في حديث مع الصحفيين: "نحن نعمل ليس فقط مع فيتنام بل ومع العديد من الدول الأخرى، التي تربطها شراكة عسكرية وأمنية وثيقة تاريخيا مع روسيا للإشارة إلى هذا الأمر الواضح للغاية والذي تدركه هذه الدول بنفسها".

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ونوه فاينر بأن إدارة بلاده تسعى للتوضيح لهذه الدول، أن "جاذبية هذه العلاقات مع روسيا لم تعد كما كانت من قبل، وأن هناك إمكانيات كثيرة للابتعاد عن هذه الشراكة".

وزعم المسؤول الأمريكي، بأن بعض هذه الدول "تبحث عن مثل هذه الفرص"، والولايات المتحدة وحلفاؤها "قد يقدمون البدائل".

المصدر: نوفوستي