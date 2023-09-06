إعلام عبري: السفارة الأمريكية تستثني بن غفير وسموتريتش من حضور حفل السفارة بالقدس

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن السفارة الأمريكية في تل أبيب استثنت الوزيرين المعروفين بمواقفهما المتطرفة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حضور حفل.

وقال الإعلام العبري إن السفارة تستبعد الوزيرين من حضور حفل رأس السنة التقليدي الذي سيقام في مبناها بالقدس.

جدير بالذكر أن رئيس الموساد السابق تامير باردو قال في تصريحات مفاجئة أدلى بها لوكالة "أسوشييتد برس"، إن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضح باردو أنه يستند في حكمه إلى الادعاء بأنه "حيث يُعتمد نظامان قانونيان لمقاضاة شعبين، تكون هناك دولة فصل عنصري"، وفق المنشور في "واينت" التي اقتبست الخبر من اللقاء.

المصدر: "RT + "I24