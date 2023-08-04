الأفغان المتعاونون مع الجيش البريطاني أصبحوا بلا مأوى

تواجه العائلات الأفغانية التي عملت مع الجيش والسفارة البريطانيين التشرد في بريطانيا، بعد أن طلبت منهم السلطات هناك مغادرة الفنادق التي أوتهم بعد إجلائهم من أفغانستان.

وجاءت العائلات التي يعمل الكثير منها مع الحكومة البريطانية، إلى المملكة المتحدة بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في عام 2021. ولا يزال الآلاف يعيشون في مساكن فندقية مؤقتة تمولها الحكومة، لكنهم بدأوا الآن في الانتقال.

وأولئك الذين لا يستطيعون العثور على مساكن دائمة سيتم تصنيفهم على أنهم بلا مأوى وسيصبحون من مسؤولية المجالس المحلية.

وحسب المجالس فإن بعض العائلات قدمت بالفعل طلبات على أنها بلا مأوى هذا الأسبوع. وقالت إحدى السلطات في "إسيكس" إن لديها تسع عائلات حتى الآن تواجه التشرد.

وكانت العائلات قد أعطيت إخطارا لمدة ثلاثة أشهر في أبريل لمغادرة الفنادق. وقالت وزارة الداخلية إنها قدمت التمويل للمجالس للمساعدة في الفترة الانتقالية، وكانت تدير خططا لمساعدة المزيد من العائلات الأفغانية في العثور على منازل دائمة.

المصدر: BBC