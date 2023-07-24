"مزيد من الوحشية".. انتقادات فرنسية لاستخدام أوكرانيا القذائف العنقودية

وصف زعماء برلمانيون وسياسيون فرنسيون استخدام كييف الذخائر العنقودية التي زودتها بها واشنطن بأنه "مزيد من الوحشية"، مشيرين إلى العواقب بعيدة المدى على المدنيين، وزيادة إراقة الدماء.

وكتب عضو البرلمان الفرنسي وزعيم الحركة السياسية "انهضي فرنسا"، نيكولاس دوبون آينان على موقع "تويتر": "إن الوحشية تتزايد في أوكرانيا مع استخدام الذخائر العنقودية التي توفرها الولايات المتحدة، فيما تفرح واشنطن لأن زيلينسكي يستخدمها بشكل فعال".

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وكان زعيم حزب "باتريوت" الفرنسي، فلوريان فيليبو، قد انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم إدانته استخدام الذخائر العنقودية من قبل كييف خلافا لعدد من قادة العالم الآخرين، مضيفا أن استخدام مثل هذه الأسلحة سيكون له عواقب "مروعة وطويلة الأمد" على المدنيين.

كما انتقد الاتحاد الأوروبي لاستمراره في ضخ الأموال في "كارثة ومذبحة" أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي