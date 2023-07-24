الخارجية الصينية تعلق على استهداف قوات كييف الصحفيين الروس بقذائف عنقودية

دعت الخارجية الصينية إلى احترام القانون الإنساني بعد تعرض فريق مراسلين عسكريين روس لقصف أوكراني أدى لمقتل أحدهم مؤخرا، وضمان سلامة المدنيين بمن فيهم الصحفيون.

وقال متحدث الخارجية الصينية ماو نينغ: "بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، صرحت الصين بأن الإمداد غير المسؤول بهذه الذخائر واستخدامها قد يتسبب بسهولة في مشكلات إنسانية. لهذا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال الفعال للقانون الإنساني الدولي لحماية سلامة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون".

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كما أعربت الصين عن ثقتها بأن الحوار والمفاوضات هي السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه لاستخدام كييف للذخائر العنقودية، التي أعلن الرئيس الأمريكي جون بايدن عن إمداد كييف بها.

واستهدفت قوات كييف في الـ22 من يوليو الجاري فريقا من الصحفيين الروس قرب قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية، مما أدى إلى مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" روستيسلاف جورافلووف، وإصابة مراسل "نوفوستي" قنسطنطين ميخالتشيفسكي، وموظفين تابعين لصحيفة "إزفستيا" هما رومان بولشاكوف ودميتري شيكوف.

المصدر: نوفوستي