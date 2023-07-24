محاولة سرقة رفات بطل سوفيتي في لفوف غرب أوكرانيا

أعلن عمدة لفوف أندريه سادوفوي تعليقا على محاولة سرقة رفات بطل الاتحاد السوفيتي نيقولاي كوزنيتسوف، أن "أوكرانيا ليست بحاجة إلى هذا الرفات لكنها لن تتخلى عنه بهذه السهولة".

جاء ذلك تعليقا على محاولة لسرقة رفات بطل الاتحاد السوفيتي نيقولاي كوزنيتسوف في لفوف، حيث كتب العمدة على "تليغرام" أن مجهولين حاولوا سرقة رفات كوزنيتسوف، وأضاف: أراد بعض الحمقى سرقة رفات كوزنيتسوف، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، والآن الشرطة تعمل في مكان الحادث.

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ونيقولاي كوزنيتسوف عمل في الاستخبارات، وكان عضوا في مفرزة "المنتصرين" الفدائية التي قاتلت القوات الألمانية بين 1942 و1944 في لفوف وروفنا غرب أوكرانيا.

واستشهد كوزنيتسوف عام 1944 في أوكرانيا ومنح لقب بطل الاتحاد السوفيتي، وأعيد دفن رفاته بمقبرة الشهداء في لفوف.

المصدر: نوفوستي