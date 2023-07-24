زي زيلينسكي يثر حفيظة القادة الغربيين

أثار مظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والثياب التي يرتديها في الاجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الغربيين، انتقادات حيث وصفها البعض بغير اللائقة وغير المهينة.

وفي هذا السياق قال الإعلامي التشيكي رومان بلاشكو، في مقابلة قناة "مايل بولسكا" البولندية إن الرئيس الأوكراني يهين حلفاءه بمظهره غير اللائق خلال ظهوره في اجتماعات رفيعة المستوى.

وأضاف أن "الملابس التي اختارها فلاديمير زيلينسكي تناسب قائدا عسكريا بسيطا، لكن بالطبع لا تضعه على قدم المساواة مع شخصيات السياسة العالمية".

ولفت الإعلامي الانتباه إلى أن زيلينسكي لا يرتدي حتى الزي العسكري، ولكن فقط ما يشبهه ذاك أنه ليس لديه تعليما مناسبا أو رتبة، مشيرا إلى أن المظهر ليس مجرد تفاصيل، لأن الظهور له أهمية كبيرة في تحديد الدور السياسي في المجال الإعلامي.

وقال إنه "نتيجة لذلك، غالبا ما يكون ظهروه مسيئا للآخرين في مختلف الاجتماعات رفيعة المستوى".

ووفقا لبلاشكو، فإن زيلينسكي يلعب شكليا فقط دور رئيس الدولة، بينما يتم اتخاذ القرارات الرئيسية له في واشنطن ولندن، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب سياسة التبعية التي جعلته رهينة للمصالح الغربية على حساب مصالح شعبه فقد الرئيس الأوكراني بسرعة دعم الأوكرانيين.

المصدر: وكالات