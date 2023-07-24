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وزير الدفاع البولندي يعلن تشكيل عسكري لـ"مواجهة فاغنر"

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وزير الدفاع البولندي يعلن تشكيل عسكري لـ
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عن تشكيل كتيبة "خبراء" بمدينة أوغوستو في ممر سوالكي شمال شرق البلاد.

ولفت بلاشتشاك إلى أن "هذه وحدة عسكرية أخرى يتم تشكيلها من الصفر، وليست الأخيرة".

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وأشار إلى أنه يعتبر الجنود البولنديين أفضل ضمانة لأمن البلاد.

من جهته صرح زبيغنيو هوفمان، المتحدث باسم اللجنة الأمنية الحكومية مؤخرا بأن وزارة الدفاع البولندية قررت إعادة نشر القوات من الجزء الغربي في البلاد إلى الجزء الشرقي منها، بالقرب من الحدود مع بيلاروس، على خلفية تقارير عن خطط لمناورات هناك بمشاركة قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: تاس

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