"بسبب قوات فاغنر".. الدفاع البولندية تنشر لواءين عسكريين على الحدود الشرقية

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، نشر لواءين عسكريين على الحدود الشرقية للبلاد، بسبب وصول قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية إلى بيلاروس.

وقال بلاشتشاك: "نحن على علم بالتهديدات التي تحدث في الشرق. نحن نعلم أن مجموعة فاغنر انتقلت إلى بيلاروس. وفي هذا الصدد، عززنا الحدود الشرقية للبلاد من خلال إعادة نشر الوحدات العسكرية إلى جانب المعدات الغربية. نحن نتحدث عن اللواءين 12 و17. يتمركز أحدهما في كولنا، في قاعدة جديدة افتتحت يوم السبت الماضي، والثاني - في بيلايا بودلياسكا، بالقرب من الحدود".

وفي 24 من يونيو الماضي، شهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس ووقف البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

ووضع الرئيس الروسي، مقاتلي "فاغنر" أمام 3 خيارات لا رابع لها وهي، إما التعاقد مع الجيش الروسي، أو ترك السلاح والعودة إلى عائلاتهم وأصدقائهم، أو السفر إلى بيلاروس.

المصدر: RT + نوفوستي