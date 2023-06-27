لوكاشينكو: لن نمنع مواطنينا من التعاقد مع "فاغنر" لكن عليهم أن يدركوا المخاطر وراء قرار كهذا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لن يمنع المواطنين البيلاروسيين من الانضمام إلى مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، لكن عليهم أن يفهموا الخطر المميت لمثل هذا العمل.

وأضاف: " تم إبلاغي بأن أحد قادة فاغنر ويدعى ديما "دميتري"، وهو بيلاروسي الأصل وعسكري سابق، يخدم بشكل جيد كما يقولون، من جانبنا لا يمكننا إلقاء القبض عليه، كما لا يمكننا منع أحد من التعاقد مع شركة "فاغنر"، إن كنتم تريدون كسب الكثير من الأموال بالتعاقد مع "فاغنر"، فعليكم أن تدركوا حقيقة أنكم تخلدون للنوم يوميا وأنتم في أحضان الموت، ومدفع رشاش تحت رؤوسكم".

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.

ومساء أمس الاثنين، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقالتي مجموعة فاغنر أمام 3 خيارات لا رابع لها وهي، إما التعاقد مع الجيش الروسي، أو ترك السلاح والعودة إلى عائلاتهم وأصدقائهم، أو السفر إلى بيلاروس.

المصدر: تاس + RT