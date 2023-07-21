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العثور في دونيتسك على دبابة أوكرانية ربما خصصت للتصدير إلى الجزائر

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العثور في دونيتسك على دبابة أوكرانية ربما خصصت للتصدير إلى الجزائر
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صورة أرشيفية
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عثر جنود الحرس الوطني الروسي على دبابة أوكرانية تركها جنود كييف في جمهورية دونيتسك تحمل عبارات تقنية باللغة الفرنسية، تدل على أنها ربما أعدّت للتصدير إلى الجزائر.

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وجاء في بيان عن الحرس الوطني الروسي: "عثر جنودنا على دبابة أوكرانية عليها كتابات تقنية باللغة الفرنسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما من المرجح أن تكون الدبابة T-64BM قد أعدت للتصدير للجزائر".

وأثناء فحص الدبابة تم العثور على أكثر من 20 قذيفة من عيار 125 فيها، وقذائف دخان Tucha، ومدفع رشاش.

المصدر: نوفوستي

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