العثور في دونيتسك على دبابة أوكرانية ربما خصصت للتصدير إلى الجزائر

عثر جنود الحرس الوطني الروسي على دبابة أوكرانية تركها جنود كييف في جمهورية دونيتسك تحمل عبارات تقنية باللغة الفرنسية، تدل على أنها ربما أعدّت للتصدير إلى الجزائر.

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وجاء في بيان عن الحرس الوطني الروسي: "عثر جنودنا على دبابة أوكرانية عليها كتابات تقنية باللغة الفرنسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما من المرجح أن تكون الدبابة T-64BM قد أعدت للتصدير للجزائر".

وأثناء فحص الدبابة تم العثور على أكثر من 20 قذيفة من عيار 125 فيها، وقذائف دخان Tucha، ومدفع رشاش.

المصدر: نوفوستي