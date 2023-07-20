خبير أمريكي يتحدث عن "ضربة قاصمة" لم تتعاف منها قوات كييف

قال المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم المدربة ذات الخبرة في قوات كييف، التي لم تتعاف من نتائج هذه الاستراتيجية الروسية.

جاء ذلك في تصريحات ماكغريغور بقناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث قال: "إن معظم جنود الجيش الأوكراني، ممن تلقوا تدريبات فعلية ولديهم بعض الخبرة على الأقل، لقوا حتفهم أو أصيبوا. ولم يتمكن الأوكرانيون من التعافي من هذه الخسائر".

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وبحسب الخبير، فقد تلقت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة من الجيش الروسي، لم تتعاف منها حتى الآن، لأن أي محاولة لتجديد رتب القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة هي أمر مستحيل عمليا، لأنهم ببساطة ليس لديهم الوقت الكافي لإعداد الجنود، وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية بمعرفة قتالية مناسبة.

وأكد الخبير أن الدرس المستفاد من هذا الإخفاق الأوكراني هو أنه لن يكون بإمكانك "تشكيل قوات مسلحة فعالة أثناء القتال، وأوكرانيا الآن في وضع أسوأ مما كانت عليه منذ بداية الصراع".

وكان المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد اقترح في وقت سابق أن يوسع الاتحاد الأوروبي برنامج التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك زيادة تمويلها.

المصدر: نوفوستي